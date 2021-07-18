حملة لإعادة الانضباط في شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، شملت رفع كافة التعديات علي الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا، لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.

وكلف المحافظ، بإنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل المحور وتقاطعه مع ناهيا لما تسببه المواقف العشوائية بذلك القطاع من إعاقة حركة المارة والسيارات، موجها برفع السيارات المنتظرة بشكل خاطئ بالجزيرة الوسطى بشارع ناهيا وزيادة أعداد صناديق القمامة.

وشدد راشد، على ضرورة تطبيق ذلك الإجراء بكافة الشوارع الرئيسية والحيوية المحيطة بالمحور لما لها من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أكد المحافظ على ضرورة إعداد تصور لإنشاء موقف حضاري بشارع ترعه الزمر مع ترعة المجنونة وبحث إنشاء عدد من المواقف الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) بالمناطق عالية الكثافة لمنع المواقف العشوائية والتكدسات التي تنتج عنها، على أن يتم بحث مخطط لتطوير المناطق المحيطة بالمحور وصنع محور مرورى مطور لتحسين حركة المرور أسفله.

ووجه المحافظ، بتحسين الحاله العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزالة أي إشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع المخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

وخلال الجوله، وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تفقد محافظ الجيزة، منطقة كوبري الخشب، موجها رئيس حي الدقى برفع الأسواق العشوائية وعدم السماح بأي تعديات وتعيين خدمات ثابتة للنظافة والإشغالات للمرور الدوري.

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن تلك الدوائر ورئيس مدينة الجيزة و رئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي.

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