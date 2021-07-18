فيديو.. إنجازات الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مدار 6 سنوات

كتب- محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو جراف يوضح جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية على مدار 6 سنوات.

ووفقا للفيديو، قدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأمينها العام الدكتور إبراهيم نجم، 6 سنوات من المشروعات والمبادرات ومواجهة التحديات الإفتائية.

وقدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء أكثر من 20 مبادرة و30 منتجًا علميًا لمحاربة التطرف، و5 مؤتمرات عالمية جمعت مفتيي العالم.

وتستعد الأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية تدشين مكاتب تمثيلية في مختلف القارات لخدمة العالم الإسلامي ، ونشرت "26” عدد من "جسور ' التي تعد لسان الأمانة العامة الناطق بوسطية الإعلام الديني



وأنشأت أول منصة إلكترونية شاملة للولوج إلى العالم الرقمي ، وتطبيق Fatwa Pro الموجه لتقديم الدعم الإفتائي للجاليات المسلمة في الغرب لتحصينهم من منصات الإفتاء المتطرفة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى.

وتم تدشين "مركز سلام"الأقوى عالميًا في دراسات التطرف والإرهاب ، و"المعلمة المصرية" أكبر موسوعة فقهية 40 مجلدا صدر منها 22 حتى الآن.