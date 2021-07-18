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التموين: غرف مركزية بالمديريات لمتابعة الأسواق خلال عيد الأضحى

03:56 م الأحد 18 يوليه 2021
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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بها وانتظام المخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت التموين، في بيان، الأحد، إن مديري مديريات التموين بالمحافظات قاموا بإنشاء غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وأنهم على استعداد لتلقي أي شكاوى من المواطنين فى أيام العيد لحلها.

وأضافت أن كل المديريات تعمل خلال العيد طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مع تشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنظيم عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، أسفرت عن ضبط سيارة بمحافظة الغربية محملة بكمية من أجولة الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% زنة الجوال الواحد 50 كجم عليها 97 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي 850ر9 طن محظور تداوله بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأشارت إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية، ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجة، أو مبردة أو خراف حية، وأنه تم إقامة عدد من الشوادر بكل محافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

التموين وزارة التموين عيد الأضحى المخابز

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