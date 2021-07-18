"التيسير العربية للتمويل" تحصل على جائزة أفضل شركة في التحول الرقمي لعام 2020

إعلان تحريري

حصلت شركة التيسير العربية للتمويل على جائزة أفضل شركة تمويل في التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية لعام 2020، الممنوحة من MEA Finance Magazine وهي جهة نشر متخصصة في تغطية الأعمال المصرفية التجارية والتجزئة والاستثمارية والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا وإدارة الثروات، وذلك بعد الجهود التي بذلتها الشركة في التحول إلى تقديم خدماتها التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتحصيل مستحقاتها لدى العملاء بطريقة الكترونية.

وقالت شركة التيسير في بيان، إن حصولها على تلك الجائزة يعد انجازا آخرا يضاف لمسيرة الشركة في دعم قطاع التمويلات المالية بما يؤدي إلى تطوره، وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للمواطنين ، مؤكدة على أن الجهود المتواصلة في تقديم أفضل الحلول التقنية والتمويلية مما يجعلها دايماً إحدى الشركات الرائدة بسوق التمويل السعودي.

وأضافت" التيسير"، أن حصولها على هذه الجائزة كأفضل شركة في التحول الرقمي بمجال التمويل يوضح مدى الاهتمام بتسهيل خدمتها المالية وتطوير برامجها لتأسيس منظومة التمويل المتقدم في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه مازال لدي مجلس إدارتها الكثير لتقديمه في مجال التمويل والرقمنة الاقتصادية، مواكبين التسارع و التنامي المستمر في منظومة الأعمال الرقمية، والتي تحدث بالتوازي مع احتياجات العملاء المتزايدة.

تعد هذه ثاني جائزة تحصل عليه الشركة خلال عامين، حيث سبق وأن حصلت الشركة على جائزة أسرع شركة نموا في مجال تمويل السيارات 2019" من قبل Global Business Outlook، وهي جهة نشر بريطانية متخصصة في القطاعات الحساسة مثل التمويل والاقتصاد حيث تقدم جهة النشر هذه تغطية شاملة ومفصلة واقعية وحديثة للخدمات المصرفية العالمية والتأمين والوساطة والتمويل الإسلامي والعلامات التجارية والطاقة والضيافة والعقارات الناشئة والتقنيات الناشئة مثل Blockchain Internet of Things.

وأكدت شركة التيسير حرصها على تطوير خدماتها في تقديم الحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية عليها، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، والتنوع فيها بما يخدم جميع احتياجات الأفراد والشركات.

وتعمل شركة التيسير العربية للتمويل في تقديم العديد من برامج التمويل بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، مثل برنامج تمويل شراء السيارات للأفراد والشركات، والتمويل الشخصي الخاص لسداد تكاليف السفر والتعليم والعلاج الطبي، بالإضافة إلى توفير تمويلات للمنشآت الناشئة لشراء معدات ووسائل الإنتاج وتوسيع حجم أعمالهم وزيادة ربحيتها، وفي عام 2020 بلغ إجمالي حجم التمويلات 248 مليون ريال استحوذ منها المؤسسات على نسبة 38% والأفراد 62%.