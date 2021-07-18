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بنسبة 60% للمشروع.. تنفيذ أعمال تشطيبات الإسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة

03:35 م الأحد 18 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة ببنى سويف، موضحاً أن المشروع يضم ٥١٢ وحدة سكنية (٣٢ عمارة) "أرضي + ٣ أدوار متكررة" نموذجي (أ ، ب)، بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 60%.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إن حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والمرافق بمدينة الفشن الجديدة حتى الآن حوالي ١١٠ ملايين جنيه، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة حول العمارات الجاري تنفيذها، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحي للمنطقة العاجلة بأطوال حوالي ١٥٠٠ م نحو ٩٠%، وشبكات المياه ٨٠%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة (مدرسة - حضانة - سوق تجارية - وحدة صحية)، وجارٍ أيضاً استكمال إجراءات الطرح والترسية لأعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات.

وأكد رئيس الجهاز، على أن ذلك يأتي استكمالاً لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة الفشن الجديدة، لافتاً إلى أن المدينة تحتوي على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.​

الإسكان المتميز تشطيبات الإسكان المتميز مدينة الفشن الجديدة عاصم الجزار

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