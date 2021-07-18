التمويل العقاري| هل يحق لمحدودي الدخل الحصول على شقة خارج مشروعات الإسكان؟

كتب- محمد عبدالناصر ومنال المصري:

منذ أن أعلن البنك المركزي المصري رسميا عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، يتساءل المواطنون من فئة محدودي الدخل: هل يمكن التقديم خارج مشروعات وزارة الإسكان، أم أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يطرحه صندوق الإسكان هو الخيار الوحيد؟

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت لمصراوي على أن محدودي الدخل يمكنهم التقدم لوحدات سكنية ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي أو حتى خارج مشروعات الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: أي مواطن يمكنه الحصول على وحدة سكنية سواء كانت في فئة متوسطي الدخل أو محدودي الدخل خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، لكن بشرط الالتزام بالحدود السعرية للوحدات ومعدل الدخل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطو الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ووفقا للمنشور الذي أعلنه البنك المركزي المصري يوم 13 مايو الماضي، والخاص بشروط وإجراءات الحصول على قرض التمويل العقاري بالمبادرة الجديدة، جاء في الصفحة رقم 4 في بند (5).

- تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

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