صور.. محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا في بولاق الدكرور

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كتب- يوسف عفيفي:

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور شملت رفع كافة التعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعة الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.

ووجه المحافظ، بتحسين الحالة العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزالة أي إشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع أي مخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

كما وجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهدت جولة المحافظ، تفقد عدد من المواقع المحيطة بالأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر بمناطق الزمر وناهيا للوقوف على الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية بتلك القطاعات الحيوية وإزالة أي معوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ورئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي.​