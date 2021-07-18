الإسكان: نسبة تنفيذ ممشى العلمين الجديدة تتخطى 95%.. وإتاحة 11 مبنى للتشغيل

كتب- محمد غايات:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمدينة العلمين الجديدة، حيث زار ومرافقوه موقع المنطقة الترفيهية التي تم تنفيذها في مواجهة الأبراج الشاطئية مباشرة، والتي يطلق عليها اسم "الممشى".

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مكونات هذا المشروع، حيث أشار إلى أن المنطقة الترفيهية تضم العديد من العناصر التي تتضمن منطقة محلات، ومولات تجارية تقع على البحر مباشرة، بمساحة إجمالية 66.8 فدان، كما أنها مزودة بأربعة أنفاق لعبور المشاة تؤدي إلى داخل المنطقة الترفيهية من منطقة الأبراج الشاطئية.

وأضاف الوزير أنه تم تزويد المشروع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات ومواقف انتظار السيارات، لافتاً إلى أنها تضم عدداً من البلازات الفاخرة التي تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال بالمشروع وربطه بالمرافق الرئيسية، حيث تخطت نسب التنفيذ به 95%، وتم إتاحة 11 مبنى للتشغيل.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال أحواض الزراعات والزهور، مؤكدأً أن منطقة "الممشى" هي رئة الحياة لمدينة العلمين الجديدة، والتي ستوفر كافة أوجه الترفيه لزوار هذه المدينة وسكان الأبراج الشاطئية، على أعلى مستويات الرفاهية ووفق معايير عالمية تجعل من هذا المكان مقصدا سياحيا وترفيهيا جاذبا.

وخلال زيارة الممشى شرح الدكتور عاصم الجزار موقف مشروع الطريق الساحلي الجديد، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق، وجار تنفيذ أعمال الانارة به، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 4 كباري بالطريق، مضيفا أنه فيما يخص الأعمال البحرية، فإنه يتم حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية وتشكيل جسور البحيرات، وكذا حفر وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات، فضلاً عن تنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، ويتم أيضاً تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، بنسبة تنفيذ 92%، وجار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3 / يوم كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 90%.

وتضمنت الجولة تفقد مسجد العلمين الجديدة، الذى تم تنفيذه بالمدينة التراثية، ثم مشروع إسكان الحي اللاتيني، حيث تطرق وزير الإسكان إلى تفاصيل هذا المشروع السكني المميز، مشيراً إلى أنه يقام على مساحة 404 أفدنة، وينقسم إلى 6 مناطق، تضم في مجموعها 220 عمارة سكنية بإجمالي 12600 وحدة، ذات مستوى تشطيبات فاخرة، كما يضم المشروع مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق، موضحاً أن 6 شركات تقوم بتنفيذ هذا المشروع، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 94 % لإجمالي المرحلة الأولى، ويتم حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع.

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