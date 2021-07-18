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وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالعاشر و6 أكتوبر وبدر وبرج العرب

01:06 م الأحد 18 يوليه 2021
وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالعاشر و6 أكتوبر وبدر وبرج العرب

عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن (العاشر من رمضان- ٦ أكتوبر- بدر- برج العرب الجديدة)، شنت حملات لإزالة المخالفات والإشغالات وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالتعاون مع الشرطة المختصة.

وأكد الجزار استمرار جهود أجهزة المدن والمتابعة والرصد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لمنع الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

وصرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أحمد أن الحملة تمكنت من إيقاف مخالفة لتغيير النشاط بالمجاورة ٨٦، كما أسفرت عن رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالحي الـ١٥، وكذا إزالة الإشغالات والباعة الجائلين أمام المحلات المخالفة بالحي الـ١٤، بالإضافة إلى إزالة تشوينات واستحواذ بالزراعات بالحي الـ١٠ .

وواصل جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر حملاته لضبط سيارات النقل الثقيل والخلاطات المخالفة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم شن حملة بمعرفة إدارة الأمن، أسفرت عن ضبط سيارة خلاطة غسيل بالمنطقة الصناعية، وضبط سيارة خلاطة تسريب بمحور الكفراوي، وضبط سيارة محملة بمخلفات بالمنطقة الصناعية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير؛ لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء للقطع المخالفة أرقام (٢٥/٢٤/٢٣/٢١/١٨/١٥/٧) بالحي الأول، المجاورة الأولى بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمدينة، مضيفًا أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات أمام المحلات وكذا التعديات على المسطحات الخضراء بالمدينة.

عاصم الجزار وزير الإسكان إزالة الإشغالات برج العرب العاشر من رمضان

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