الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1442 هجريا.

وأكد جمعة، في بيان، على ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد وزير الأوقاف، على أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

وتابع: وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصر وسائر بلاد العالمين .​