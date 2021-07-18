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الجمعة.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا في 5 محافظات الجمعة

12:20 م الأحد 18 يوليه 2021
الجمعة.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا في 5 محافظات الجمعة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدا جديدا "إحلالا وتجديدا"، يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1555 مسجدا، منها 1427 إحلالا وتجديدا، و123 صيانة وترميما.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المساجد الجديدة على النحو التالي:

- مديرية أوقاف الجيزة (العمري – أبورجوان القبلي – البدرشين).

- مديرية أوقاف السويس (الرحمة – أبوسيال - الجناين).

- مديرية أوقاف المنوفية

(أبوالروس - سرس الليان- مركز سرس الليان)

(النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع)

(الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور)

(الشرقي – سنجلف – مركز الباجور)

- مديرية أوقاف بني سويف

(حسين دياب - طنسا - ببا)

(آل عميرة شنرا - شنرا الفشن)

(التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن)

- مديرية أوقاف الغربية

(الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا)

(المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى)

- مديرية أوقاف البحيرة

(مسجد الدكتور محمد عبدالمنعم سعد – قرية كفر محلة – داود الرحمانية)

وزارة الأوقاف مساجد مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف المنوفية

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