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بزيادة ساعة.. تعرف على مواعيد عمل المحال والورش والمطاعم في عيد الأضحى

12:04 م الأحد 18 يوليه 2021
بزيادة ساعة.. تعرف على مواعيد عمل المحال والورش والمطاعم في عيد الأضحى

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المواعيد الصيفية لعمل المطاعم والمقاهي وغيرها والمحددة بقرار وزير التنمية المحلية السابق إصداره هي التي تسري خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه في أيام العطلات الرسمية بحسب ما جاء في القرار يتم مد العمل ساعة إضافية عن المواعيد الصيفية المقررة.

وبحسب قرار وزير التنمية المحلية تكون المواعيد الصيفية التي تطبق خلال فترة العيد كما يلي:

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا.

- وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

الدكتور خالد قاسم مواعيد عمل المحال المطاعم في عيد الأضحى عيد الأضحى

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