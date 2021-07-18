القوى العاملة: تعيين 998 شابا بينهم 12 من ذوي الهمم بقنا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 998 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 12 من ذوي الهمم والعزيمة وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 4167 شابا، فضلا عن استخراج 871 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 86 ألف جنيه لـ 41 عاملا، وصرف 93 ألفا و793 جنيها للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 179 ألفا و793 جنيها لـ 758 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 608 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضرا عماليا من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوى تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.