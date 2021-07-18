احذر هذا النوع من اللحوم.. 8 نصائح من الصحة قبل عيد الأضحى

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة للمواطنين لاتباعها من أجل الحفاظ على صحتهم، وذلك تزامنا مع إعلان خطة الوزارة لتأمين فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة.

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

- الحرص على شرب من 8 لـ10 أكواب مياه في اليوم.

- تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

- الاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم.

- عدم تناول الأدوية، خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب.

- اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك.

- الحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.​