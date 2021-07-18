تداول أجزاء من امتحان الفلسفة لطلاب الثانوية العامة "أدبي"

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

و تمكنت صفحات الغش الإلكتروني على التليجرام و واتس اب، و فيسبوك، من نشر و تداول أجزاء من امتحان الفلسفة بعد مرور 20 دقيقة من زمن الامتحان.

ووعدت صفحات الغش، بعد تسريب الأسئلة، بتصوير الإجابات و نشرها على نفس الجروب، مضيفة : "بيتم الحل ، تابع".

ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة.

وبدأ الامتحان في الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وسط احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" و بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات ، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على اوراق او ملازم يتم تدبيسها او اضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، و من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل