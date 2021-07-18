Masrawy logo white

الزراعة: ضبط أكثر من 120 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي

10:44 ص الأحد 18 يوليه 2021
الزراعة: ضبط أكثر من 120 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي

لحوم منتهية الصلاحية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك من 10 يوليو 2021 حتى 17 يوليو 2021 بلغت حوالي 120 طن و234 كيلو لحوم ومازالت الحملات مستمرة.

وأضاف محمود، في بيان، أن الكميات المضبوطة تتمثل في لحوم ومنتجات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1004 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

لحوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية عيد الأضحى أسواق بيع اللحوم الأغذية الفاسدة

الخبر التالى:

تداول أجزاء من امتحان الفلسفة لطلاب الثانوية العامة "أدبي"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا