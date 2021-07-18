Masrawy logo white

بعثة النادي الأهلي تصل القاهرة بعد فوزها بدوري الأبطال الإفريقي - صور

10:00 ص الأحد 18 يوليه 2021
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة

كتب- محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الأهلي، قادمة من دولة المغرب، وذلك عقب فوز وتتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد انتصاره الكبير على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية ، وكان في استقبال البعثة بالمطار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وقالت مصادر بالمطار، إن بعثة النادي وصلت على متن رحلة خاصة برقم 3201 لشركة مصر للطيران، قادمة من كازابلانكا، عقب التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا ، وقامت سلطات المطار تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بتنظيم استقبال خاص داخل صالة 4 ، والمخصصة للطائرات الخاصة والتي وصلت فيها البعثة ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصول البعثة.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة أمام صالة 4 والخاصة بالرحلات الخاصة، وكذلك علي مداخل ومخارج المطار تحسبا لوصول أعداد من الجماهير لاستقبال بعثة الفريق.

دوري أبطال أفريقيا مطار القاهرة الدولي النادي الأهلي المغرب الأهلي وكايزر تشيفز

الخبر التالى:

عبدالعاطى يستقبل "ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية بدولة جنوب السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا