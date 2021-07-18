مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري، بشكل رسمى شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

ويتساءل راغبى الحصول على وحدة ما هي أولى الخطوات للاستفادة من المبادرة الجديدة، التي وصلت الفائدة بها لـ3%، ومدة سداد حتى 30 سنة؟

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- الخطوة الأولى من الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، هو تحديد الوحدة المراد تمويلها وتكون وفقا لشروط المبادرة والذهاب إلى جهة التمويل (البنوك - الشركات) للحصول على قرض التمويل العقاري، وسداد نسبة المقدم والتى تتراوح بين 15% إلى 20%.

- أما إذا كان المشترى يريد وحدة بنظام التمويل العقاري من وزارة الإسكان، فصندوق الإسكان الاجتماعي سيطرح أول مشروعاته بعد إجازة عيد الاضحى مباشرة، وفقا لمي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.



ويمكن حساب الأقساط الشهرية وفقا لسعر الوحدة على النحو التالي:

- النموذج الأول، وهو حساب القسط الشهري لشقة بمليون و400 ألف، حيث يتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه.

- وبهذا يكون القرض التمويل العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

- النموذج الثاني لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

- قيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

- قيمة القسط الشهري ستصل لـ 3000جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.

- أما النموذج الثالث وهو موجه لمحدودي الدخل لسعر وحدة 350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة والمقدر بـ 35 ألف جنيه.

- ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي وهو 315 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ1100 جنيه لمدة 30 سنة.

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