​​لقضاء إجازة العيد.. 5 طرق للحجز في فنادق مطروح والساحل الشمالي ودهب بأسعار الطيران

كتب- يوسف عفيفي:

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية والإجازات، يبحث المواطنون عن أفضل وأرخص الأماكن السياحية لقضاء رحلة سعيدة بأقل التكاليف المالية.

وتطرح فنادق مطروح والساحل الشمالي والعلمين والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب وغيرها من المقاصد السياحية الأخرى، العديد من العروض التي تناسب جميع الفئات.

يأتي ذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية، خاصة خلال فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة الـ70% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقًا لضوابط التشغيل المقررة من جانب الحكومة.

طرق الحجز:

ويرصد "مصراوي" 5 طرق للحجز في الفنادق ووسيلة النقل وذلك على النحو التالي:

- شركات السياحة المرخصة العاملة في حجز الرحلات والفنادق.

- الحجز عن طريق الفندق مباشرة، أو على الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر التليفون الأرضي مباشرة.

- مواقع الحجز الإلكتروني العالمية أو الموثقة التابعة لشركات السياحة والسفر.

- حجز تذاكر السفر سواء ـ(الباص أو الطيران)ـ والتوجه إلى المكان الذي يرغب فيه المواطن مباشرة.

- الحجز عبر شركة مصر للطيران أو من خلال مكاتبها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لحجز السفر.

وجاءت أسعار وعروض بعض الفنادق على النحو التالي:

- فنادق فئة ثلاث نجوم بأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه للفرد في الليلة.

- فنادق فئة أربع نجوم بسعر 600 جنيه للفرد في الليلة.

- فنادق فئة خمس نجوم بسعر 750 جنيهًا للفرد في الليلة.

تحذير ومميزات:

وحذر هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، الراغبين في السفر، من الحجز عبر كيانات غير معلومة أو شركات غير مرخصة عبر الإنترنت لعدم ضياع أموال وحقوق المواطنين.

وأوضح الشاعر لـ"مصراوي"، أن مميزات الحجز عبر الكيانات المرخص لها بتنظيم الرحلات المذكورة أعلاه، تتمثل في التزام هذه الكيانات بتنفيذ التعاقد مع العميل، وتمكين المواطن شكواها للغرفة أو لوزارة السياحة، وسيحصل على حقوقه كاملة حال كان هناك أي خطأ في تنفيذ البرنامج.

وشدد على ضرورة عدم تجاوز نسب الإشغال السياحي المقررة 70% فقط، متوقعًا وصول نسب الإشغال خلال فترة عيد الأضحى لـ80% من أساس 70% المقررة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أسعار تذاكر الطيران:

كانت شركة مصر للطيران أعلنت بداية الشهر الماضي استمرارها في طرح أسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر، وذلك في إطار الاهتمام المستمر من الشركة بتنشيط حركة السفر الداخلية.

وقررت الشركة، تسيير رحلات بأسعار 2150 جنيهًا، للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر، وسعر 2450 جنيهًا إلى مرسى علم وأسوان.



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