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حضر لمراقبة الثانوية.. وفاة معلم أثناء إقامته في استراحة المعلمين بالنزهة

08:25 م السبت 17 يوليه 2021
حضر لمراقبة الثانوية.. وفاة معلم أثناء إقامته في استراحة المعلمين بالنزهة

امتحانات الثانوية العامة ارشيفية

كتب- مينا غالي:

أعلن محمد عبدالله، رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وفاة المعلم "عبدالباقي خطاب" أثناء إقامته باستراحة المعلمين بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وأوضح عبدالله في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الزميل الراحل من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ويتواجد حاليًا في القاهرة لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان إدارة النزهة.

وتقدم عبدالله بالشكر ل"يحيي حسين"، مدير عام إدارة النزهة لما قام به نحو الزميل المرحوم عبدالباقي خطاب، متقدما بخالص العزاء لأسرته وذويه.

من جانبه نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين، المعلم الراحل الذي توفي أثناء تأدية واجبه المهني، متقدما بخالص العزاء لأسرته، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

امتحانات الثانوية العامة وفاة معلم منطقة النزهة نقابة المعلمين

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