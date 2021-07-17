الآثار تكشف حقيقة إعلان ساندي فوق الأهرام

(مصراوي):

أثار الإعلان الذي صورته الفنانة ساندي مؤخرًا، لصالح ماركة ملابس عالمية، حالة من الجدل حول كيفية السماح لها بالصعود إلى قمة الهرم، كما جاء في الإعلان.

وأدت ساندي في الإعلان دور بنت مصرية بسيطة تتجول في شوارع القاهرة وسط البلد وفجأة هزة أرضية تصيبها بسبب الطاقة التي صدرت من الشخصية الثانية لها في الإعلان، والتي استمدتها من الأهرامات.

من جانبه نفى أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، صعود ساندي على الهرم لتصوير هذا المشهد، مؤكدًا أنه جرافيك أو فوتوشوب تم باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وقال محيي الدين: "تم تصوير الإعلان بمنطقة الهرم بالفعل، باستخدام طائرات درون، ولكن لم تتسلق فيه المطربة ساندي الهرم، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تم تركيب بعض اللقطات لتظهر بالشكل الذي ظهر في الإعلان".