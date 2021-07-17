حدث في 8 ساعات| شقق جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. وتوجيهات بشأن إجازة العيد

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حزمة توجيهات حكومية تطبق في عيد الأضحى، وفاة معلم بإحدى لجان نويبع قبل بدء امتحان الكيمياء، القوى العاملة: تعلن 2300 فرصة عمل في هذه المحافظات، 3 برامج تتيح شحن عداد "الكهرباء" من المنزل

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: