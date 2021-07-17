حدث في 8 ساعات| شقق جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. وتوجيهات بشأن إجازة العيد
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حزمة توجيهات حكومية تطبق في عيد الأضحى، وفاة معلم بإحدى لجان نويبع قبل بدء امتحان الكيمياء، القوى العاملة: تعلن 2300 فرصة عمل في هذه المحافظات، 3 برامج تتيح شحن عداد "الكهرباء" من المنزل
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:الآثار تكشف حقيقة إعلان ساندي فوق الأهرام
الأخبار المتعلقة
-
حضر لمراقبة الثانوية.. وفاة معلم أثناء إقامته في استراحة المعلمين
-
"بق" و"جم" أزرق وأحمر.. حماية المستهلك توضح معاني اختصارات وألوان
-
التموين: توجيهات مباشرة بتوفير اللحوم بالمجمعات والسلع خلال أيام
-
إجازات المحليات ومواعيد إغلاق المقاهي.. حزمة توجيهات حكومية تطبق في
-
كل عام وأنتم بخير.. رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بقدوم عيد الأضحى
-
طقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو حتى الجمعة المقبل
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان