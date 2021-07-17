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بسعر 2000 جنيه.. 10 مقرات للأوقاف لبيع صحكوك الأضاحي للمواطنين في الجيزة

07:08 م السبت 17 يوليه 2021
بسعر 2000 جنيه.. 10 مقرات للأوقاف لبيع صحكوك الأضاحي للمواطنين في الجيزة

صكوك الأضاحي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تخصيص مديرية الأوقاف بالمحافظة، 10 مقرات لبيع صكوك الأضاحي للتيسير على المواطنين.

وأضافت أن المقرات هي: (ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصري أمام مسجد الحصري - ميدان سفنكس أمام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادي التوفيقية احمد عرابي أمام مسجد المحروسة - ميدان الكواكبي بالمهندسين أمام مسجد الكواكبي) يوميًا من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن بيع الصكوك متاحة أيضًا أمام مسجد نادي الزمالك، ومسجد نادي الصيد ومسجد نادي التوفيقية والمساجد الكبرى، وجميع مساجد المحافظة وقيمة الصك 2000 جنيه.

وتابعت محافظة الجيزة، ولخدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الاتصال على (٠١٠٢٤٢١٢٢٤٨ - ٠١١٠٠٩١١٩٤٣ - ٠١٢٢٣٤٦٩٦٦٢).

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صك الأضحية صكوك الاضاحي أوقاف الجيزة

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