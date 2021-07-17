رئيس "المساحة" يكشف تفاصيل حريق مطبعة الهرم: سيارة واحدة أخمدت الحريق في ساعة

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس علي المنوفي رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل حريق أحد المطابع في منطقة الهرم، التابعة لوزارة الري، موضحًا أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات بشرية، مؤكدًا أن خسائر الحريق محدودة.

وقال المنوفي لـ"مصراوي"، إن قوات الحماية المدنية استطاعت إخماد الحريق بعد ساعة واحدة وبسيارة واحدة فقط برغم إرسال 5 سيارات، مشيرًا إلى أنه تم تبليغ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وتمت متابعة عملية الإطفاء في ساعة واحدة.

وأضاف رئيس هيئة المساحة، أنه تم الدفع بعدد من أفراد الأمن بالهيئة عقب إطفاء الحريق، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا حصر الخسائر لبحثها، بجانب تقديم كافة المعلومات لجهات التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وأشار المنوفي، إلى استدعاء كافة القائمين على المطبعة، متوعدًا المقصرين بالمحاسبة حال ثبوت أي حالات إهمال أو تراخي.