"المقاولون العرب" تكشف آخر تطورات تنفيذ مشروع توسعة كوبري السلام (صور)

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كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، على موقع التواصل "فيسبوك" اليوم السبت، مجموعة من الصور لأخر أعمال توسعة كوبري السلام.

وقالت الشركة إن كوبري السلام بطول 1300 متر بعرض 30 مترًا، مؤكدة أنه يعتبر جزء من خطة الدولة لتوسعة وتطوير الطريق الدائري.

وتنفذ شركة المقاولون العرب المشروع تحت إشراف وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ويستخدم الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة في اتجاه المرج في حين سيستخدم نفق السلام في الاتجاه العكسي.