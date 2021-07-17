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"بق" و"جم" أزرق وأحمر.. حماية المستهلك توضح معاني اختصارات وألوان أختام اللحوم

06:37 م السبت 17 يوليه 2021
"بق" و"جم" أزرق وأحمر.. حماية المستهلك توضح معاني اختصارات وألوان أختام اللحوم

أختام اللحوم

كتب- محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن على المستهلكين شراء أضحية العيد أو اللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها، مضيفًا أنه عليه تحري الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام.

وأضاف أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل على المواطنين، كما توّفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأكد في بيان له اليوم السبت، أن الحكومة تستخدم أختامًا ذات بصمة مؤمنة حتى تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم للحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك، حيث يحتوي كل ختم من أختام اللحوم على تواريخ الذبح وعلى اسم المجزر وحروف تدل على المحافظة كما تحتوي على حروف تدل على نوع الحيوان وهي "بق" للأبقار "جم" للجمال و"جا" للجاموس و"ما" للماعز و"ضا" للحوم الضأن، ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.

وأضاف حسام الدين أن الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستوردة بنفس لونه البنفسجي المميز.

وأعلن أن الجهاز ممثلًا في إدارة ضبط الأسواق سيتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، خلال إجازة عيد الأضحى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

وصرح رئيس الجهاز أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوى خلال إجازة العيد الأضحي من الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي وتطبيق "واتس آب" على رقم 01577779999.

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