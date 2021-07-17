التموين: توجيهات مباشرة ‏بتوفير اللحوم بالمجمعات والسلع خلال أيام العيد

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه اليوم رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها.

وأضاف كمال أن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كما أن وزير التموين أجرى العديد من الاتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طنًّا/ يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام أكثر من ‏عشر رؤوس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد؛ لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم.

وتلقى المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ‏ومعاونه تقريراً من المركز الإعلامي التابع له، أفاد توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع وجود أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.

وأكد التقرير الوارد وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏في وزارة التموين على تلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الأضحى المبارك.‏

وأكد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات ‏التموين بضرورة الوجود بالشارع أيام عيد الأضحى للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز.