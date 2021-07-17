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رسالة طمأنينة للشعب تؤكد قوة الدولة.. نائب يشيد بكلمة السيسي بشأن سد النهضة

04:51 م السبت 17 يوليه 2021
رسالة طمأنينة للشعب تؤكد قوة الدولة.. نائب يشيد بكلمة السيسي بشأن سد النهضة

سد النهضة

كتب- نشأت علي:

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة، عن أزمة سد النهضة، كانت بمثابة رسالة طمأنينة للشعب المصري؛ لا سيما في ظل ثقة المصريين في القيادة السياسية وإدارتها الأزمات.

وأضاف فتح الباب، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن طمأنة الرئيس للمصريين تؤكد قوة الدولة المصرية وقوة موقفها استنادًا إلى حقوقها التاريخية والقانونية والمشروعة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن ثقة الرئيس السيسي في حل الأزمة نابعة من عدالة حقوقنا، كما أننا لا نستهدف سوى الخير والتنمية للجميع؛ ولكن دون الإضرار بحياة المصريين، مشيرًا إلى أن مصر تدعم إثيوبيا في مشروعاتها التنموية، دون أن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.

وتابع فتح الباب: مصر لا تريد سوى حقها المشروع والمعلن عبر التاريخ في مياه النيل، وفي نفس الوقت تدعم أي مشروعات تنموية في إثيوبيا، وأي من دول حدود النيل؛ فهو أمر ليس بجديد عليها، مشددًا: ولكن غير مقبول المساس بحصتها من مياه النيل، نظرًا لأن مياه النيل بالنسبة إلى مصر هي شريان الحياة، حيث يعد المصدر الرئيسي في الشرب والزراعة، وبالتالي فالمساس به يعد تهديدًا واضحًا لحياة ١٠٠ مليون مصري.

وأضاف النائب أن القضية تمثل أمنًا قوميًّا للبلاد، نظرًا لخطورة آثارها على البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد اتخذت كل الوسائل التي تمكنها من ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من حصتها لمواجهة تحديات الزيادة السكانية.

سد النهضة عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس الشيوخ مشروع حياة كريمة

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