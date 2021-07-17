مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح العديد من المشروعات المختلفة والتي تتوافق مع شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه من ضمن هذه المشروعات سيكون دار مصر وسكن مصر وجنة، لافته إلى أن جميع المشروعات التي سيتم طرحها الفترة المقبلة ستكون وفقا للمباردة الجديدة بمدد سداد حتى 30 سنة وفائدة 3%.

وكان البنك المركزي المصري أعلن رسميا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وأكدت أن المرحلة الاولى من سكن لكل المصريين التى تم اطلاقها نهاية العام الماضي سيتم تطبيق المبادرة الجديدة على هذا الطرح.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمصراوي، أنه فيما يخص المتقدمين على الإعلان الأول بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر / دار مصر / جنة) سيتم تطبيق شروط المبادرة لمتوسطي الدخل فقط في حالة استيفاءهم شروط المبادرة الجديدة.

وأوضحت عبدالحميد، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن منتصف العام الماضي عن طرح 2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).

ويمكن التعرف على الأسعار ومواصفات الوحدات من هنا

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