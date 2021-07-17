Masrawy logo white

البابا تواضروس يبحث مع الأنبا أندراوس شؤون الخدمة

02:45 م السبت 17 يوليه 2021
البابا تواضروس يبحث مع الأنبا أندراوس شؤون الخدمة

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا، الذي عرض على قداسة البابا بعضًا من الأمور التي تخص خدمته الرعوية في إيبارشيته.

وكان قد ‏استقبل البابا تواضروس الثاني، أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا.

وعرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما ‏استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الخميس، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة الرعوية بإيبارشية البحر الأحمر.

البابا تواضروس الثاني الأنبا أندراوس الكرازة المرقسية

الخبر التالى:

مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا