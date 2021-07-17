البابا تواضروس يبحث مع الأنبا أندراوس شؤون الخدمة

كتب- مينا غالي:

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا، الذي عرض على قداسة البابا بعضًا من الأمور التي تخص خدمته الرعوية في إيبارشيته.

وكان قد ‏استقبل البابا تواضروس الثاني، أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا.

وعرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما ‏استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الخميس، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة الرعوية بإيبارشية البحر الأحمر.