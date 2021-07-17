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مطار بورسعيد يستقبل أول رحلة طيران داخلية عليها 50 راكبا

02:23 م السبت 17 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار بورسعيد أول رحلة طيران داخلية، تابعة لشركة خدمات البترول، قادمة من القاهرة على متنها 50 راكبا، ومتجهة برحلة أخرى من مطار بورسعيد إلى مطار شرم الشيخ.

يعد مطار بورسعيد من المطارات المصرية الواعدة، والذي يخدم محافظات قناة السويس ذات الأهمية السياحية والاقتصادية الكبيرة.

حضر الاستقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء هشام الدسوقي مدير المطار.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة، والذي يعد تقليد دولى متبع للترحيب بقدوم أول رحلة، وفي أجواء من الاحتفال والفلكلور الشعبي.

استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشيكولاتة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمطار، حيث يخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط، بالإضافة إلى المساهمة فى دفع عجلة الاستثمار بمحور قناة السويس، التي تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني تضع على رأس أولوياتها، وفقا لتوجيهات الحكومة المصرية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل على تقديم الدعم للشركات المصرية الخاصة، وتقوم على تذليل كافة المعوقات والصعوبات.

ومن المقرر تسيير رحلات جوية داخلية من مطار بورسعيد إلى كل من شرم الشيخ وطابا ومرسي علم وأوروبا الشرقية.​

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