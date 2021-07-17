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الجيزة تنشر فيديو يكشف حجم أعمال محور أنور السادات بالهرم والطالبية

01:23 م السبت 17 يوليه 2021
الجيزة تنشر فيديو يكشف حجم أعمال محور أنور السادات بالهرم والطالبية

محور أنور السادات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف حجم أعمال ومتابعة رصف محور محمد أنور السادات باتجاه القادم من محور المنصورية وحتى كوبري المريوطية الطائر بأحياء الهرم والطالبية.

من جانبه، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشدداً أن تكون على أعلى مستوى ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوى إنارة جيد بالطريق، بجانب متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

ووجه رئيس حي الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ.

محور أنور السادات محافظة الجيزة فيسبوك محور المنصورية

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