مصدر يكشف موقف بث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على "تايم سبورتس" الأرضية

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن قناة تايم سبورتس الأرضية لن تنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في التاسعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن المباراة لن يتم نقلها على التردد الأضي، لأن المباراة لا تقام في مصر، فضلا عن أن قنوات bein sports صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة، موضحًا أن المباريات التي يتم نقلها أرضيا من البطولة هي المقامة في مصر فقط.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، حيث تنقلها قناة bein sports 4، وقناة bein sports1 premium، فيما يسبق المباراة الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد ويشارك فيه نجم الأهلي السابق وائل جمعة.

وقررت إدارة شبكة قنوات bein sports إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري علي محمد علي، باعتبار أن أحد طرفي المباراة عربي، ومن ثم يتم اختيار معلق من نفس دولة الفريق العربي وهو النظام المتبع داخل الشبكة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في أحد أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف. ​