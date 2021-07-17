"عمليات المعلمين": وفاة معلم بإحدى لجان نويبع قبل بدء امتحان الكيمياء .. واللجنة النقابية تنهي إجراءات دفنه

كتب- مينا غالي:

كشف محمد عبدالله، رئيس غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أن أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، توفي في التاسعة من صباح اليوم قبل بدء امتحان مادة الكيمياء لطلبة الثانوية العامة.

وأضاف عبد الله في تصريحات لمصراوي، أنه فور علم اللجنة النقابية بمدينة نويبع، تدخلت على الفور لتسهيل كافة الأمور الخاصة به من استخراج تصريح دفن وتجهيزات كفن وتوفير سيارة لنقله.

وأشار عبد الله إلى أن المعلم المتوفي يدعى أحمد الحسيني أحمد قاسم، ويقيم بمحافظة السويس، متوجهًا بخالص العزاء لأسرته وذويه.

وأوضح محمد عبدالله أن 133 ألف معلم يشاركون في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 .

وتابع رئيس غرف العمليات الرئيسية بالنقابة ، أن هناك متابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالنقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى محافظات مصر، لمتابعة أحوال المعلمين ومدى جاهزية الاستراحات ولجان سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية .

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر ، والإطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.