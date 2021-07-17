التصالح في مخالفات البناء​.. تحذير حكومي من خطأ يؤدي إلى إلغاء طلب التصالح

كتب- محمد نصار:

أقل من 15 يوما تفصلنا عن انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها الحكومة لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي أواخر شهر يوليو الجاري.

وبحسب منشورات الأحياء والمدن الجديدة بشأن المهلة، سيتم إلغاء طلب التصالح بالنسبة للمواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم الناقصة خلال المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.

كان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، قال في وقت سابق من الشهر لمصراوي، إنه تقرر مد مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف قاسم، أن ذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يوليو الحالي 2021.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه المهلة فقط لمن تقدم من قبل بطلبات تصالح ولم يستكمل الأوراق الخاصة به.