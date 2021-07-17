محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير في شوارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل و البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس والمريوطية نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم، في إطار المتابعات الدورية التي يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشامله التي تشهدها تلك المحاور الحيوية. بحسب بيان.

ووجه المحافظ، بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفه المشاه وأماكن انتظار السيارات، كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الإنتهاء منها، مؤكداً على ضرورة إزالة أي تعديات تابعه للمنشأت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم ليتكامل مخطط التطوير بالشارع والذى تم تنفيذ طبقه الرصف بالعديد من القطاعات به وجارى الاستكمال.

وشملت جولة المحافظ، تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية موجها رئيس الحي برفع أي مخلفات خاصه بالأعمال أولا بأول وإستغلال المساحات بالشكل الأمثل سواء فى إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة مع إستكمال تنسيق الارصفه والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاه.

كما تفقد المحافظ كوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشدداً أن تكون على أعلى مستوى ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوي إنارة جيد بالطريق، بجانب متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

ووجه رئيس حي الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ.

وتابع محافظ الجيزة نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وإجراء التنسيق الجمالي لها معرباً عن عدم رضاءة من تأخر الجدول الزمنى للأعمال وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل، مشدداً على رئيس الحي بعدم الاستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة.

كما تابع المحافظ، أعمال إستكمال رصف محور محمد أنور السادات والمؤدي إلى كوبري المريوطية الطائر، موجهاً رئيس حي الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازي مع إنشاء أرصفة المشاة مع إجراء التنسيق العام والجمالي بطول الشارع.

وإختتم محافظ الجيزة, جولته بتفقد مشروع إقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات بترعة المريوطية لتسهيل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي للطريق أمام استديو مصر حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ووضع الكمرات الخاصه بالكوبرى وجارى الإستكمال.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقي وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم وأبو النمرس.