القصير: رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك سوف يتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، طبقًا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بمنع التعدي تمامًا على الأراضي الزراعية.

ووجه القصير، في بيان له اليوم السبت، قطاع الخدمات الزراعية والمديريات والتعاونيات بمتابعة استمرار شحن الأسمدة من الشركات حتى وصولها إلى المحافظات، وعدم التخلي عن أية حصة، ومتابعة ورصد أي اختراقات أو قصور، مع اتخاذ اللازم فورًا.

ووجه هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أية حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة؛ حفاظًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها لذبح الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك؛ لمنع الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث، وأن يكون هناك تنسيق دائم ويومي مع المحافظات؛ للتصرف في مخلفات الأضاحي بأسلوب لا يؤثر على البيئة.

وطالب وزير الزراعة جميع رؤساء الهيئات والقطاعات بمتابعة نطاق الأعمال التي تخصه والتصرف حسبما يقتضيه صالح العمل، مؤكدًا استمرار العمل خلال الإجازة في معامل تحليل المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني وكذلك في الحجر الزراعي والبيطري لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات السلع الاستراتيجية.

وشدد وزير الزراعة على المسؤولين عن الحدائق التابعة للوزارة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا، ومنع الازدحام وارتداء الكمامات.

وأكد القصير ‏أن خدمة الخط الساخن تعمل طوال فترة الإجازة لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن عبر رقمَي 15500 و19561.