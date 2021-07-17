وزير الري يصل إلى القاهرة بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة الكونغو الديمقراطية -صور

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى القاهرة، اليوم السبت، قادمًا من العاصمة الكونغولية كينشاسا، بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة الكونغو الديمقراطية.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأنه عقد عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين بدولة الكونغو الشقيقة؛ حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدَين في مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على مواطني البلدَين.

وأوضح وزير الري أن هذه الزيارة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول إلى الإدارة المثلى للمياه؛ خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في العديد من دول العالم.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطي افتتح خلال زيارته إلى دولة الكونغو، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل؛ بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.