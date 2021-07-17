قبل عيد الأضحى بساعات.. إعدام أكثر من 30 عجلا وضبط 14.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

قال صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألفا بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر.

وأضاف زينهم، خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، لمجزر البساتين الآلي، صباح اليوم السبت، أنه تم تحرير أكثر من 100 محضر وضبط 14.5 طن لحوم غير صالحة وإعدام أكثر من 30 عجلا غير صالح للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحي، مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوي أرقاما سرية غير قابلة للتزوير.