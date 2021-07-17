تفقد السيسي شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لشبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، اهتمامات صحف القاهرة الصدارة صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: محاور الساحل الشمالي شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية، أمس، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالى ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا.a

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له؛ لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة، ومطار العلمين، ورأس الحكمة، والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

ونقلت (الأهرام) تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي والتي أكد خلالها أن جولة الرئيس تضمنت تفقد التطوير الجاري لطريق (القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي) بطول 160 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادي النطرون ـ العلمين) بطول 130 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

أما صحيفة (أخبار اليوم) نقلت بيان وزارة الخارجية تحت عنوان (ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ)، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية أعربت، أمس الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفياضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن مصر تقدمت بصادق تعازيها لذوي الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

وعن استعدادات وزارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (يقظة أمنية وتأمين متكامل لاحتفالات عيد الأضحى) أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

وأضافت أن الخطة تضمنت تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الخطة راعت البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم أوجه المساعدة الممكنة لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأكدت اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو مناخ الأمن الذي تنعم به البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافـر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع.

وعالميا، أوضحت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (94 قتيلًا في فيضانات ألمانيا ومخاوف من انهيار سد جدید) أن هناك مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات في غرب ألمانيا، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، فيما زادت حصيلة الوفيات على 94 شخصا في أسوأ وفيات جماعية تشهدها ألمانيا منذ أعوام.

وأضافت الصحيفة أن مناطق كاملة تحولت إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولایتي (نورد راین فستفاليا) و(راينلاند بالاتينات).

وأشارت (المصري اليوم) إلى أن شبكات الهاتف المحمول انهارت في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وفي (إرفتستادت) على مسافة أبعـد إلى الشمال قرب كولونيا، أصبح عدة أشخاص في عداد المفقودين، حسبما قالت حكومة مقاطعة كولونيا، وعرقل تسرب للغاز عمال الإنقاذ الذين يحاولون الوصول بالقوارب إلى السكان العالقين، فيما غمر الفيضان سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل، فيما كانت حالة سد آخر بين (آرفايلر) و(إرفشتات) غير مستقرة، وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى في عدة سدود أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الكهرباء قطعت عن أكثر من 135 ألف منزل، وبسبب ذلك، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من مستشفيات في ليفركوزن، وفي ستولبرج قرب مدينة (آخن).

ونقلت الصحيفة تصريح وزيـر الداخلية الألماني شورست زيهوفر، بأن الحكومة الاتحادية تسعي لتوفير دعم مالي للمناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن هناك مجموعة إجراءات في طريقها للحكومة للموافقة عليها يوم الأربعاء المقبل.

ورياضيا، سلطت صحيفة (الشروق) الضوء على الحدث الأهم على مستوى القارة الإفريقية وهو نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، فتحت عنوان (نهائي "العاشرة".. طموح الأهلي في الدفاع عن العرش القاري يصطدم بمغامرة كايزر تشيفز) ذكرت الصحيفة أنه بقميص مرصع، بالنجوم وبتاريخ حافل بالألقاب، يدخل الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بحثا عن مجد جديد يضاف لتاريخ النادي الكبير.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يتطلع للاحتفاظ بعرشه القاري وتنصيبه ملكا متوجا على كرة القدم في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بأغلى الكئوس الإفريقية، كما يطمع في الفوز بلقبه الدولي الثالث والعشرين من أجل ملاحقة ريال مدريد الإسباني، والذي يسبقه بـ 4 ألقاب، في صراعهما بقائمة الفرق الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية.

وأشارت إلى أن الأهلي يرغب أيضا في الفوز بلقبه القاري الرابع على حساب أندية جنوب إفريقيا، بعدما سبق له الفوز بدوري الأبطال عامي 2001 و 2013 علی حساب صن داونز وأورلاندو بايرتس على التوالي، بالإضافة لحصوله على كأس السوبر الإفريقي عام 2002 إثر فوزه (4 -1) على كايزر تشيفز ذاته في اللقاء الوحيد الذي جمع بين الفريقين.

وتابعت أن الأهلي يمتلك الأفضلية في مواجهاته مع أندية جنوب إفريقيا، حيث لعب أمامها 25 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارا و7 تعادلات وتكبد 6 هزائم.. لافتة إلى أن كايزر تشيفز يعتبر المنافس الجنوب إفريقي الثاني الذي يواجه الأهلي في النسخة الحالية لدوري الأيطال، بعدما سبق للفريق الأحمر أن أطاح بصن داونز من دور الثمانية للبطولة.