"كورونا" في 24 ساعة| 77 إصابة في مصر.. والسعودية تمنح الترخيص الطارئ للقاح جديد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 6 حالات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اعتماد لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا‎.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية تُحصل 11 ألف غرامة فورية خلال يوم

لمن تم تطعيمهم.. انتبهوا للأعراض الـ 21 للإصابة بـ كورونا

الكويت: 19 حالة وفاة واصابة 1263 بفيروس كورونا

السعودية تمنح الترخيص الطارئ للقاح جديد للتصدي لفيروس كورونا

ألمانيا تصنف اليونان وهولندا "منطقتي خطر" بسبب فيروس "كورونا"

الرقابة الروسية: مستوى انتشار متحور (دلتا) في البلاد بلغ في الشهر الجاري 70%

بايدن: لا نضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية لتوفير اللقاحات للدول

المكسيك: إعطاء 52 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

العراق: قرارات مشددة لوقف تدهور الموقف الوبائي لكورونا

فرنسا.. إعادة افتتاح برج إيفل بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

بسبب عدم تلقي اللقاح.. زيادة معدلات نقل الأمريكيين المصابين بكورونا للمستشفيات



