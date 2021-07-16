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رئيس الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف المصرى

11:39 م الجمعة 16 يوليه 2021
رئيس الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف المصرى

المطران الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

أشاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بمشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستصنع طفرة في ملامح الريف المصري من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقال سامي إن هذا المشروع الذى تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسى فى مستهل عام 2019 أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات فى القرى الأكثر احتياجا وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري مضيفًا المشروع يضع مصر فى فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ.

وأضاف المطران سامى: لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ما كان ليظهر هذا المشروع للنور مؤكدًا إنه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله.

سامي فوزي مشروع حياة كريمة السيسى الريف المصري

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