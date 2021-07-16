​بالصور- عرض "أوبرا عايدة" كامل العدد في روما

(مصراوي):

نشر محمد منير المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، عددًا من صور الإقبال الجماهيري الكبير على عرض "أوبرا عايدة"، الذي سيتم تقديمه بعد قليل، في أكاديمية روما للفنون.

وأتم الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي أوبرا عايدة الذي يقدم مساء أمس، على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون في روما بايطاليا احتفالا بمرور قرن ونصف على تقديمها لأول مرة في مصر عام 1871.

وشهدت البروفات النهائية للعرض تألقا وتركيزا وأداء متميزا من جميع الفنانين إلى جانب عناصر الإبهار من خلفيات وملابس وإكسسورات فرعونية بالإضافة الي تصميم الاضاءة المبهر، كما استعدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عددا من السفراء العرب والأجانب بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها اوبرا عايدة بفنانين مصريين في ايطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني إنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا وخاصة أن أوبرا عايدة تعد أيقونة الفن الرفيع، لافتة إلى أن العرض يعد من الأعمال الفنية الضخمة والصعبة وأن فريق العمل امام تحد كبير للتأكيد على الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين على المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم أوبرا عايدة من جديد في الأماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوى الناعمة في الترويج للحضارة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة علي في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبدالرازق والصوت خالد درويش.