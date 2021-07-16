شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.