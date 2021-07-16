وزير الزراعة يبحث مع السفير الإسباني التعاون في الاستزراع السمكي

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير رامون جيل سفير إسبانيا في القاهرة، وبحث الطرفان آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والتقاوي وتحديث الري والصوب الزراعية.

و‏حضر المفاوضات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمستشار التجاري الإسباني وبعض قيادات من السفارة الإسبانية.

وأكد القصير، في بيان له الجمعة، أن العلاقات المصرية الإسبانية متميزة حيث تعتبر أول دولة تعاملت معها مصر في مشروع الصوب الزراعية، مشيرًا إلى المشروعات العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والري الحديث، فضلًا عن أن مصر تعتبر أولى دول المنطقة في إنتاج البلطي والثالث عالميًا، كما أن مصر الأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة.

وأضاف ‏القصير، أنه بحث أيضًا مع السفير الإسباني التعاون في مجال الصحة السمكية والتصحر والذكاء الاصطناعي.