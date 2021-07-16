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النيابة العسكرية والإزالة.. احذر التعدي على الأراضي الزراعية خاصة في إجازة العيد

09:42 م الجمعة 16 يوليه 2021
النيابة العسكرية والإزالة.. احذر التعدي على الأراضي الزراعية خاصة في إجازة العيد

التعدي على الأراضي الزراعية - ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وعلى رأسها التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تقرر وقف الراحات والإجازات لكافة العاملين في الإدارة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ من أجل تدشين غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستستهل عملها من صباح السبت.

وأضاف لـ"مصراوي"، أنه سيترأس اللجان المرورية، وفقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والتي ستجوب محافظات وربوع مصر، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات في المهد وتحويل المخالف للنيابة العسكرية وفقًا لنصوص القانون.

وأشار عيسى، إلى أنه تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الإزالة، مضيفًا: "المرور سيشمل الأحواض، والزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، لإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف".

التعدي على الأراضي الزراعية أنور عيسى وزارة الزراعة عيد الأضحى

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