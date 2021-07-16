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فيديو.. شاهد جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

07:42 م الجمعة 16 يوليه 2021
فيديو.. شاهد جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، فيديو مصور خاص بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، وشملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا.

شملت الجولة التطوير الجاري لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه.

وقد وجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

عبدالفتاح السيسي طرق الساحل الشمالي السيسي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي

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