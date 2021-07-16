Masrawy logo white

للأطباء.. موعد ومكان سحب الملفات للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

05:25 م الجمعة 16 يوليه 2021
للأطباء.. موعد ومكان سحب الملفات للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

كتب– أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يناير 2022.

وحددت القوات المسلحة، أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01/08/2021 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788/02 .

محمد زكي القوات المسلحة تقديم الأطباء بالقوات المسلحة موعد تقديم الأطباء بالقوات المسلحة كوبري القبة

الخبر التالى:

الانخفاض في هذا اليوم..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 4 أيام مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات للجرام في أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا