للأطباء.. موعد ومكان سحب الملفات للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

كتب– أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يناير 2022.

وحددت القوات المسلحة، أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01/08/2021 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788/02 .