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يومان إجازة.. الصحة تكشف تفاصيل عمل مراكز لقاحات كورونا في العيد

04:31 م الجمعة 16 يوليه 2021
يومان إجازة.. الصحة تكشف تفاصيل عمل مراكز لقاحات كورونا في العيد

تفاصيل عمل مراكز لقاحات كورونا في العيد

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، عن تفاصيل عمل مراكز التطعيم بلقاحات كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد من غد السبت الى السبت الذي يليه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن مراكز اللقاحات ستعمل يومي السبت والأحد بشكل طبيعي، على أن تعلق عملها يومي الاثنين والثلاثاء أيام وقفة عرفة وأول أيام العيد.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يستأنف العمل بمراكز اللقاحات من الأربعاء ثاني أيام العيد بشكل طبيعي.

وأوضح أن المواطنين الذين وصلتهم رسائل الجرعة الأولى أو الثانية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، يمكنهم الحصول على الجرعة الخاصة بهم يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

عيد الأضحى اجازة العيد مراكز اللقاح لقاح كورونا

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