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بعد مدها لـ8 أيام.. القوى العاملة تصدر بيانًا بشأن إجازة العيد للقطاع الخاص

01:41 م الجمعة 16 يوليه 2021
بعد مدها لـ8 أيام.. القوى العاملة تصدر بيانًا بشأن إجازة العيد للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة، بيانا حول إجازة "عيد الأضحى" المبارك، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي أمس بمد الإجازة لتكون 8 أيام.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، الجمعة، إن إجازة "عيد الأضحى" و"ثورة 23 يوليو" للقطاع الخاص من الأحد إلي الخميس المقبل بأجر كامل.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة "عيد الأضحى" من غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الـ24 من الشهر نفسه.

ووفق القرار، تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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